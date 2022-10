L'influencer partorisce e le vanno a citofonare: "Svegliate il bimbo, avete un cervello?"

Oltre 500mila persone hanno visto su Youtube il video "Vi presento Dante, il nostro bambino" pubblicato da La Sabri Gamer. E qualcuna di queste ha pensato di andare direttamente a casa di Sabrina Cereseto, youtuber da oltre due milioni di follower, per conoscere di persona il bebè, avuto da Alessio Bourcet, in arte Pika Palindromo, il videomaker a cui è legato da circa tre anni. Il piccolo Dante è nato in Brianza, all'ospedale di Carate.

A denunciare l'accaduto è stata la stessa creator sul suo profilo Instagram. "Non venite a citofonarci a casa, ve l'ho sempre detto, a maggior ragione ora che svegliate Dante", si legge in una Stories pubblicata nella giornata di domenica, dieci giorni dopo la nascita del piccolino. Una Stories che suona come uno sfogo stizzito rispetto a qualcuno che non si è fatto alcun problema ad invadere la sua privacy, soprattutto in un momento così delicato.

"Non è cattiveria, ma un cervello ce lo avete? - ha proseguito Sabrina - Ma cosa pensate che veramente vi facciamo salire in casa a fare le foto? I vostri genitori non vi hanno insegnato l'educazione?".

Chi è La Sabri Gamer

Classe 1988, nata a Monza, Sabrina Cereseto, in arte La Sabri Gamer, è la youtuber donna più nota nel campo dei video di gameplay. Appassionata di videogame sin dall'età di 7 anni, ha saputo crearsi negli anni un vero e proprio personaggio capace di parlare ad un pubblico di giovanissimi di temi delicati come il bullismo, l’omofobia, il razzismo, oltre ad occuparsi di ginnastica e vita sana.