La speciale lezione degli studenti monzesi: in cattedra due influencer

Una lezione speciale con in cattedra non professori ma due influence content creator. Duer ragazze che della loro passione - viaggiare - ne hanno fatto anche una professione che ogni giorno reinventano attraverso i social divertendosi. Giovedì mattina all'Olivetti di Monza sono state ospiti di un JobDay dedicato ai ragazzi, promosso dal professore Alessio Martino, Greta Trizzino e Federica Barbieri creator di "Twoaypicaltravelers". Una pagina social da migliaia di follower e la passione per i viaggi diventata una lavoro.

Le due influencer del progetto @twoatypicaltravelers, insieme al prof di accoglienza turistica Alessio Martino, hanno presentato le nuove figure professionali del turismo. "Con lo sviluppo del fenomeno dei social media, sempre più utilizzati e spesso abusati dei nostri ragazzi, è stato approfondito approfondito il potenziale di business e le opportunità di crescita professionale legate al digital marketing & tourism industry" hanno spiegato dalla scuola.

"Grazie alla dirigente scolastica, Dott.sa Cumino, sempre attenta e sensibile alle criticità che rischiano di fuorviare la corretta e sana quotidianità dei nostri giovani studenti monzesi, ancora una volta, l'istituto alberghiero Olivetti di Monza, è in prima linea per educare i ragazzi verso un percorso professionale stimolante e in continua evoluzione al passo con gli scenari del panorama turistico internazionale".

L'incontro di giovedì voleva far luce sulla figura del creator marketing for the travel e tourism industry. Le due influencer che si definiscono sulla loro pagina social "due amiche che conoscono gente in giro per il mondo" hanno ringraziato l'Olivetti per l'opportunità di "raccontare ai ragazzi delle superiori quanto sia importante fare della propria passione un lavoro".