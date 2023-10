La speciale palestra della polizia dove i medici imparano a difendersi dalle aggressioni

Strattonamento, presa al camice oppure una stretta di polsi. Sono diverse, purtroppo, le aggressioni fisiche e le violenze che i medici e gli infermieri si sono trovati a gestire o che temono possano coinvolgerli durante il proprio lavoro. E così, per insegnare ai camici bianchi a difendersi, in questura a Monza è stato organizzato un apposito corso di difesa personale dove a insegnare le tecniche per liberarsi dalla stretta di un possibile aggressore e le strategie di de-escalation verbale sono istruttori della polizia di Stato.

La prima lezione è andata in scena nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, presso la palestra della questura di Monza e della Brianza, alla presenza del presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Monza e della Brianza, Carlo Maria Teruzzi, e del questore Marco Odorisio che hanno salutato il primo gruppo di 20 medici intenti ad esercitarsi con gli istruttori della polizia di Stato, mettendo in pratica quelle tecniche di base per poter gestire una criticità o una aggressione fisica.

Il questore ha sottolineato lo spirito di servizio che accomuna i medici e i poliziotti nell’espletamento del loro lavoro quotidiano, e la bontà di questo partenariato volto a dare ai partecipanti quella gestualita’ semplice ed efficace per la liberarsi da una presa al camice piuttosto che ai polsi o da uno strattonamento. Terminato questo primo ciclo di formazione, già dall’inizio del prossimo anno saranno organizzate ulteriori sessioni formative rivolte sempre ai medici.

Il presidente dell’Ordine, Carlo Maria Teruzzi, nel ringraziare il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e la questura di Monza e della Brianza per la disponibilità accordata a favore dei medici, ha sottolineato come nella quotidianità si verifichino sempre piu’ spesso aggressioni verbali che talvolta sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche cone quella occorsa non molto tempo fa ai danni di una dottoressa all’interno del suo ambulatorio.

Durante questa prima lezione medici e istruttori hanno messo in pratica e mostrato alcune tecniche di liberazione da prese o di difesa da pugni o calci.

Il corso, si svolgerà presso la palestra della questura e riguarderà 143 medici iscritti all’ordine dei Medici della provincia di Monza e della Brianza, 108 donne e 35 uomini, di età compresa tra i 30 ed i 65 anni. Gli incontri, calendarizzati nelle giornate del martedì e del venerdì, saranno tenuti dall’istruttore di arti marziali della Polizia di Stato Assistente Capo Coordinatore Danilo Bignone, già appartenente alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, campione italiano assoluto di lotta, cintura nera di judo, allenatore di lotta e istruttore di arti marziali miste, in servizio presso la questura di Monza e della Brianza, con la supervisione del commissario capo Alessandro Barone, e riguarderanno l’utilizzo di tecniche di difesa che non necessitano di particolare forza fisica per contrastare le aggressioni fisiche e garantire una maggiore autotutela e sicurezza personale a favore dei medici.