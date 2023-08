Lacrime, urla e dolore: la fiaccolata per Sofia, uccisa dall'ex fidanzato

In testa al lungo e commosso serpentone lo striscione "in ricordo di Sofia". I momenti più intensi proprio in corso Roma, dove si sono susseguiti lunghi applausi per la ragazza. Tanti, tantissimi gli amici in lacrime. Alcuni dei partecipanti hanno invocato la pena di morte per l’assassino. “Solo vent’anni aveva - ha urlato un giovane -. Ha distrutto una famiglia”.

Nel giorno della fiaccolata, il comune di Cologno - presente alla manifestazione - ha deciso di proclamare il lutto cittadino. L'amministrazione ha anche aperto un diario virtuale in cui tutti hanno potuto lasciare un ricordo per la giovane vittima. I funerali di Sofia si terranno sabato 5 agosto alle 10 a Cologno.