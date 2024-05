Ricercata per un furto di occhiali, ladra incinta svuota il borsone: dentro spesa per 500 euro

Era ricercata per aver rubato degli occhiali la polizia l'ha pizzicata mentre aspetta il treno con una valigia piena di spesa rubata per 500 euro.

È successo nel tardo pomeriggio di martedì 21 maggio a Seregno, quando alla centrale operativa della polizia locale è giunta una richiesta di intervento per un furto avvenuto presso un negozio di ottica ubicato nel centro della città. La titolare ha riferito che una donna, di giovane età, era entrata nel negozio e aveva sottratto due paia di occhiali da sole marca Rayban del valore complessivo di circa 400 euro.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno dunque verificato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza interne al negozio sulla scorta di queste ultime e delle informazioni fornite dalla titolare del negozio hanno iniziato la ricerca della donna. Che è stata individuata all’interno della stazione ferroviaria mentre, in compagnia di un uomo di nazionalità straniera, attendeva l’arrivo di un treno.

Nutella e tonno rubati per 500 euro

I due sono stati dunque fermati e condotti per accertamenti presso il comando di via Umberto ove la donna, M.M.K, classe '96, cittadina italiana residente fuori provincia e in stato di gravidanza da almeno tre mesi, è risultata avere precedenti per vari reati contro il patrimonio e in carico al servizio tossicodipendenze di Ats. All’interno della borsa della donna sono stati rinvenuti, oltre agli occhiali sottratti, anche altra merce. In particolare il marchio di alcuni prodotti alimentari ha consentito agli uomini del comando di risalire a un supermercato del territorio nel quale il gestore, successivamente a un controllo interno, ha riscontrato la sottrazione di merce per un valore complessivo di 500 euro. In particolare Nutella e tonno.

Risultando privo di documenti e di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale l'uomo in compagnia della donna, di origine straniera, è stato invece identificato mediante rilievi fotodattiloscopici: si tratta di O.I., classe '97, originario del Nord Africa. Lo stesso è risultato in possesso, pur in non avendo apposita prescrizione, di metadone. All’interno dello zaino dell’uomo è stata inoltre rinvenuta merce varia e di dubbia provenienza per la quale sono in corso gli opportuni accertamenti.

La donna è stata così per il reato di furto e ricettazione e nei suoi confronti si procedeva ad avviare il procedimento per l’applicazione della misura del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale. L’uomo, invece, è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e la permanenza irregolare nel territorio nazionale. La merce oggetto di furto è stata riconsegnata agli esercizi commerciali interessati.