La donna che ruba i vasi dalle tombe al cimitero in pieno giorno

Aveva già messo insieme circa venticinque vasi di rame, trafugandoli dalle tombe dei defunti, mentre il cimitero, in pieno giorno, era frequentato da persone che si recavano in visita ai propri cari ormai scomparsi. Ma qualcuno ha notato quella donna, bionda, magrolina, che si aggirava con fare sospetto tra le lapidi, portando via i cimili di rame. E la ladra ha abbandonato la refurtiva e si è data alla fuga.

E' successo nel pomeriggio di martedì 3 maggio a Brugherio e dell'episodio è stata informata la polizia locale che ha inviato subito sul posto una pattuglia per rintracciare la donna.

La signora, secondo quanto ricostruito, dopo essere stata fermata da un passante che le aveva chiesto cosa stesse facendo, abbandonava la refurtiva e si dava alla fuga. Gli agenti hanno rinvenuto 25 vasi in rame e raccolto le testimonianze dei presenti nel tentativo di rintracciare la responsabile descritta come una donna, presumibilmente italiana, circa 50 anni, minuta e biondina. Indagini in corso.