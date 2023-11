"Attenzione ladri in azione", il sindaco mette in guardia i cittadini: un furto ad Aicurzio

Ladri in azione ad Aicurzio. E a mettere in guardia i cittadini dalle possibilii incursioni di topi d'appartamento giovedì sera è stato il sindaco del comune brianzolo Matteo Raffaele Baraggia con un post condiviso sui social: "Prestare attenzione: questa sera ladri ad Aicurzio in via Confalonieri e via Della Vittoria".

Nella stessa serata, come confermato a MonzaToday, un furto si è verificato ed è avvenuto in via Beneficio all'interno di un'abitazione mentre i proprietari non erano in casa. I ladri avrebbero forzato la porta di ingresso e si sarebbero introdotti all'interno riuscendo a muoversi indisturbati tra le stanze vuote e a portare via alcuni gioielli e un telefono cellulare.

Non si fermano intanto in città i controlli delle forze dell'ordine e dei carabinieri, impegnati in attività di monitoraggio e di contrasto ai reati predatori e ai furti in abitazione.