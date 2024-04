Ladri amanti del fitness: il blitz in palestra (con lo spray al peperoncino) per rubare i pesi

Ladri, amanti del fitness, in azione a Vimercate. Nella serata di mercoledì 3 aprile alle Torri Bianche, presso la palestra presente nel complesso, si è verificato un tentativo di effrazione. Gli autori sono scappati via a mani vuote ma avrebbero, con tutta probabilità, voluto mettere le mani su qualche peso o maubrio da allenamento, per portarlo via.

L'episodio è avvenuto intorno alle 23: i malintenzionati sarebbero riusciti a entrare nei locali forzando dall'esterno una delle uscite di sicurezza. Una volta all'interno poi qualcosa è andato storto: i ladri si sono trovati faccia a faccia con alcuni addetti alle pulizie che stavano snaificando i locali della palestra. E per guadagnarsi la fuga avrebbero vaporizzato dello spray al peperoncino, senza colpire le vittime.

A Vimercate sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate che adesso indagano sul tentativo di effrazione insieme a un'ambulanza del 118 che però è rientrata in ospedale senza nessuno a bordo, accertandosi sul posto delle condizioni delle persone coinvolte che non sono apparse critiche. Indagini in corso.