Vede qualcuno scavalcare il cancello di casa della madre: 4 ladri arrestati in una notte

Ha visto due uomini scavalcare, di notte, la recinzione di casa della madre. E ha chiamato subito i carabinieri. A furto in corso, in pochi attimi, i militari dell'Arma sono arrivati sul posto e hanno bloccato prima i due complici che stavano aspettando fuori, in strada, a bordo di un autocarro e poi i due topi d'appartamento che hanno disseminato dietro di sé il bottino, senza fare in tempo a portarlo via. E a mettersi al sicuro. Anche loro, dopo aver scavalcato di nuovo la recinzione, sono stati inseguiti e fermati dai carabinieri.

I fatti sono avvenuti a Seveso, in via Eritrea, mercoledì notte. In manette sono finiti due 54enni, un 48enne e un 40enne, tutti soggetti già noti alle forze dell'ordine, tutti i italiani, ora accusati di furto aggravato in abitazione, in concorso, e porto di strumenti atti all’effrazione.

La chiamata al 112 e l'arresto

Una nottata movimentata quella di mercoledì iniziata con una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che aveva visto due persone scavalcare la recinzione di una villetta. Era la casa della madre e dentro si erano introdotti due sconosciuti. Fuori, in strada, l'uomo ha segnalato la presenza di due complici, a bordo di un autocarro. In via Eritrea in pochi istanti sono giunte le pattuglie della Sezione Radiomobile di Seregno e delle stazioni di Seveso e Verano Brianza. I primi a essere fermati sono stati il 54enne e il 48enne, a bordo del mezzo. Poi è stata la volta degli altri due complici arrestati dai militari brianzoli dopo aver scavalcato la recinzione.

A bordo dell'autocarro sono stati trovati e sequestrati numerosi attrezzi da scasso insieme a un monitor di computer poi risultato provento del furto commesso poco prima a Seveso. Nel giardino della villetta è rimasta parte della refurtiva che i ladri nella fretta di fuggire via non erano riusciti a portare con sé. Per entrare in casa, dopo aver scavalcato la recinzione, i malviventi avevano forzato la porta d’ingresso.

I quattro arrestati ora si trovano in carcere a Monza.