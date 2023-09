Boato nella notte, ladri fanno esplodere bancomat: furto da 10mila euro

Una forte esplosione, un boato nella notte che ha risvegliato i residenti e, secondo le testimonianze, è stato sentito anche a Monza. Furto al bancomat della Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi a Villasanta. I ladri hanno assaltato, con una tecnica che ha previsto l'utilizzo di esplosivo, lo sportello di prelievo della filiale di via Confalonieri, in centro città.

La banda è entrata in azione intorno alle tre e mezza e in pochi istanti è riuscita a mettere le mani su un bottino di circa 10mila euro. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini. Al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma i malviventi si erano già allontanati con il denaro. Sono al momento in corso le verifiche per stimare l'effettivo quantitativo di contante asportato e il conteggio dei danni.

A dare un contributo significativo alle indagini potrebbero essere le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Indagini in corso.