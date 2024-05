Furto in tabaccheria ad Arcore: colpo da 10mila euro

Hanno agito di notte, mentre la serranda della tabaccheria era abbassata. E hanno messo le mani su soldi e sigarette per un bottino di circa 10mila euro.

Furto nella nottata tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio ad Arcore, in un bar-tabacchi di via Gilera. I malviventi, secondo quanto emerso, sono riusciti a introdursi nel locale da una porta sul retro, forzando l'accesso. Con il volto coperto - almeno in quattro - hanno puntato ai contanti e alle sigarette, fuggendo via con i borsoni pieni. A fare la scoperta, la mattina successiva, sono stati i titolari del locale che hanno subito dato l'allarme ai carabinieri.

I militari dell'Arma della compagnia di Monza hanno effettuato un sopralluogo e i primi rilievi e ora indagano sull'episodio.