Sono entrati dalla portafinestra, forzandola. Poi si si sono trovati davanti Ubaldo e a quel punto, per poter agire indisturbati, lo hanno chiuso in cucina. Nemmeno il grande boxer presente nell'abitazione li ha fatti desistere.

Nella mattinata di lunedì 16 ottobre i ladri hanno colpito a Barlassina. Il furto è stato messo a segno in pieno giorno, alle dieci del mattino, mentre i proprietari erano fuori casa. E quando sono tornati hanno trovato la brutta sorpresa: il cane chiuso in una stanza e la loro casa messa a soqquadro. La finestra forzata, i cassetti ribaltati, gli armadi svuotati così come i portagioie, a caccia di qualche monile e gioiello in oro o preziosi.

A ricevere la sgradita visita dei topi d'appartamento è stato Claudio Trenta, il pensionato di Barlassina multato dal comune per aver riparato (a sue spese e in prima persona) una buca stradale che gestisce anche una pagina social dove racconta cosa avviene in città e raccoglie le segnalazioni dei cittadini. "Oggi è toccato a me" esordisce amareggiato, raccontando, fotografie comprese, di essere stato vittima di un furto.

"Io ero in palestra, mia moglie era uscita un attimo" racconta a MonzaToday Trenta. "Hanno sfondato la portafinestra di ingresso: per fortuna non c'era nulla dentro. Non avevamo oro, non avevamo documenti. Al massimo avranno portato via qualche paio di mutande" ironizza, cercando di contenere l'amarezza. In seguito all'episodio, in via Parini, sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini. I proprietari intanto stanno facendo la conta dei danni e le verifiche per capire che cosa manchi nell'abitazione.