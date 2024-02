Ladri in azione in una casa in Brianza: scavalcano ma trovano i cani

Tentato furto a Barlassina nel tardo pomeriggio di lunedì. Due persone, descritte come giovani sulla trentina, hanno scavalcato la recinzione di un'abitazione in via Valfredda ma si sono ritrovati faccia a faccia con i due cani di casa. E sono scappati via.

L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della proprietà e a segnalare il tentativo di incursione è stato Claudio Trenta, il pensionato brianzolo che in città, attraverso un gruppo social attivo, rileva criticità e monitora gli episodi di criminalità. "Li abbiamo incrociati rientrando a casa mentre uscivano dalla via quindi siamo andati a controllare le telecamere" racconta la famiglia. E nelle immagini riprese dalla videosorveglianza si vedono due persone che con una andatura spedita passano davanti al cancello veloci, vestiti di nero. Poi tornano e decidono di passare all'azione ma vengono sorpresi dai cani con cui, probabilmente, non avevano fatto i conti. E allora scappano via e lasciano perdere.

"Hanno passeggiato per un bel pò nella via e dopo aver visto mio padre uscire con il furgone hanno atteso e poi provato ad entrare" scrivono i proprietari.