Barlassina, si trova faccia a faccia con un ladro in giardino e lo fa scappare

Ladri in azione in Brianza. A Barlassina sabato nel tardo pomeriggio un uomo si è trovato faccia a faccia con un malvivente che era entrato all'interno della sua proprietà. A riprendere la scena sono state le telecamera di videosorveglianza installate nell'area. Le immagini immortalano un soggetto, descritto dal proprietario come con tutta la probabilità un cittadino straniero, sorpreso dentro il suo cancello alle 18.30.

"Attenzione, ladri in circolazione" è il messaggio che è stato diffuso in queste ore e che mette in guardia i concittadini. L'episodio è avvenuto in via Piave e proprio qui un anno fa, nel settembre 2022, i ladri avevano già colpito. Una banda di malviventi aveva fatto irruzione nelll'abitazione, addormentando il cane della famiglia che così non ha abbaiato e il padre che era in casa al momento del furto. Questa volta invece il malintenzionato è stato messo in fuga.

Non si tratta dell'unico episodio avvenuto recentemente in città e in zona. A Barlassina i topi d'appartamento avevano colpito anche nella villa dell'ex consigliere comunale. Un altro furto era stato segnalato in una villetta di via Parini dove i ladri avevano colpito in pieno giorno, forzando una porta finestra mentre i proprietari erano fuori casa e chiudendo il boxer di famiglia in cucina. In un'altra villa invece i malviventi si erano calati dal tetto e in questo caso il figlio della famiglia era in casa e si è accorto di quanto stava accadendo. Solo qualche giorno fa la polizia ha arrestato una banda di ladri acrobati che tra i 17 furti messi a segno in poche settimane ne aveva portati a termine diversi anche in Brianza.