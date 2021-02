Curiosano dentro le auto parcheggiate, agenti riconoscono due ladri di bici: denunciati

Curiosavano dentro l'abitacolo delle auto in sosta e proprio mentre allungavano l'occhio tra il cruscotto e i sedili sono stati notati dagli agenti della polizia locale. A insospettire il personale del comando di via Quarto, in piazza Cesare Battisti a Brugherio, sono state due persone notate durante un servizio di controllo soste.

Qualcosa nei due soggetti è parso subito familiare e gli agenti hanno subito ricollegato la scena con le immagini di un furto di bicicletta avvenuto qualche settimana prima proprio davanti al comune, dietro la piazza. Nei frame ripresi dall'occhio elettronico comparivano proprio le stesse persone: un 28enne e un 52enne, entrambi residenti a Brugherio, che ora sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. I due uomini, poi risultati con precedenti penali specifici a carico, venivano condotti presso gli uffici della polizia locale dove hanno confessato il furto avvenuto lo scorso 12 gennaio ed è scattata la denuncia.

Nelle immagini riprese dalle telecamere della polizia locale si vedono i due soggetti in azione: uno rompe la catena della bicicletta e l'altro si posiziona davanti per coprire la visuale dalla vetrata d'ingresso del comune. A carico dei due sono emersi numerosi precedenti specifici per i medesimi reati.