Il palazzo monzese dove in una notte i ladri hanno aperto 10 box

Incursione dei ladri nella notte in un condominio di Monza. Sono una decina, secondo quanto segnalato, i box che sono stati "visitati" da malintenzionati nella serata di lunedì 22 agosto. A riprendere il raid notturno sono state le telecamere di sicurezza installate nell'area condominiale. Le immagini immortalano due soggetti che intorno alle 21 accendono al corsello dei garage.

L'episodio è avvenuto all'interno di un compelsso residenziale di via Borsa ed è stato denunciato alle forze dell'ordine. "Le saracinesche non hanno segni di effrazione: essendo motorizzate riescono a sbloccare il meccanismo e ad aprire comodamente il garage, forzando leggermente la serratura" ha spiegato un testimone. Al momento alcuni condomini sono assenti per le vacanze estive ma il bottino conta già due bici elettriche del valore di circa 1.500 euro l’una e una mountain bike.

Le telecamere hanno ripreso uno dei due uomini mentre si allontanava in sella a una delle bici rubate, uscendo direttamente dal corsello dei box.