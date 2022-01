Ladri tentano di rubare i mezzi dal cantiere ma falliscono

Tentato furto in cantiere a Villasanta. I ladri nella nottata tra giovedì e venerdì hanno preso di mira il centro sportivo Massimo Castoldi di via Mameli. Dopo essere riusciti ad accedere all'area di cantiere dove sono in corso alcuni lavori predisposti dal comune per la realizzazione di una tensostruttura, i malviventi hanno cercato di appropriarsi dei mezzi da lavoro.

Tra un furgone e un mezzo di cantiere dal cospicuo valore hanno scelto quest'ultimo che hanno tentato di far partire con un tentativo maldestro. Il risultato è stato un ingente danno al sistema di avviamento del mezzo e la fuga. Sono in corso le indagini.