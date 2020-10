Derubano un uomo in stazione ma è un carabiniere: due denunce a Monza

Hanno pensato di derubare un viaggiatore solo, di sera, tra le banchine della stazione di Monza. Ma hanno scelto la "vittima" sbagliata. I due malviventi - incuranti anche del coprifuoco previsto dalla normativa anti-contagio - hanno avvicinato l'uomo e nel tentativo di strappargli di mano il borsello che aveva con sé lo hanno distratto. Tutto inutile: prima ancora che i due potessero portare a termine lo scippo il carabiniere aveva già capito che cosa stava accadendo e sapeva cosa fare.

In pochi istanti in stazione sono arrivati i colleghi che hanno rintracciato i due - entrambi cittadini stranieri senza fissa dimora e con precedenti - a poca distanza da via Arosio, nelle strade limitrofe. Per loro è scattata una denuncia per furto con strappo.