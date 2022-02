Assalto all'Esselunga, commando cerca di far saltare il bancomat

Prima hanno sfondato una serranda dell'Esselunga, poi hanno cercato di far esplodere il bancomat con due bombole di acetilene. Infine due presunti membri del commando - due italiani di 43 e 37 anni, entrambi residenti in due campi nomadi della città - sono stati arrestati dai carabinieri mentre altri due presunti complici sono riusciti a far perdere le loro tracce. È successo nella notte tra venerdì e sabato 26 febbraio quando un commando armato ha assaltato l'Esselunga di via delle Industrie a Corsico.

La banda aveva studiato tutti i dettagli: erano arrivati davanti al supermercato con due auto e un furgone, tutti rubati nei giorni scorsi tra Pero (Milano) e la provincia di Como. Una 500L è stata usata per sfondare una porta del magazzino mentre il furgone è stato posizionato è stato usato per bloccare l’accesso ad una strada laterale e rallentare l'intervento delle forze dell'ordine. Il terzo mezzo, invece, era pronto per la fuga. Ma qualcosa è andato storto.

A mettere i bastoni tra le rute alla banda è stato l'impianto di allarme: i dispositivi di sicurezza hanno subito inviato la segnalazione al 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Corsico e i militari del nucleo radiomobile.

I due presunti ladri bloccati sono stati bloccati e arrestati, si tratta di un 43enne residente nel campo nomadi di via Negrotto e un 37enne del campo nomadi di via Chiesa Rossa, entrambi già noti alle forze dell'ordine e sottoposti all'affidamento in prova ai servizi sociali. Addosso al 43enne è stata trovata una pistola Beretta calibro 9x21 con caricatore inserito, arma risultata rubata nel 2008 durante una rapina in banca a Cesano Boscone. Entrambi sono stati accompagnati a San Vittore e sono ritenuti responsabili di tentato furto aggravato, porto e detenzione di armi da sparo ed esplosivi, ricettazione e riciclaggio, commessi in concorso con almeno altri due complici al momento rimasti ignoti.