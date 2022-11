Sente dei rumori in casa e si trova faccia a faccia con due ladri alla finestra

Ha sentito dei rumori alla sua finestra e si è alzata per andare a controllare, credendo fosse il cane in giardino. Ma, quando ha spostato la tenda, si è trovata faccia a faccia con due ladri che, con un cacciavite in mano, stavano tentando di forzare la finestra per entrare nell'abitazione. Proprio mentre lei e suo marito erano in casa. E' successo a Lesmo, nel tardo pomeriggio di martedì 1 novembre, in una giornata di festa e in un momento in cui Guendalina S., 40 anni, e suo marito avevano deciso di trascorrere a casa per concedersi qualche momento di relax.

"Ero in una stanza, sul letto, con le tapparelle alzate e le luci spente e mio marito era al piano di sopra a guardare la televisione. Ho sentito abbaiare il nostro cane e ho pensato a qualcuno che stava passeggiando davanti a casa. Poi ho sentito raspare alla finestra e credevo fosse lei, la cagnolina, che era salita sul tavolino che abbiamo fuori dalla finestra anche se mi sembrava strano perchè salti così alti non li può fare. Così mi sono alzata dal letto, senza accendere la luce - e forse, a ripensarci, è stato proprio questo che non li ha messi in allarme - e ho aperto le tende: ho visto due uomini che erano lì alla mia finestra. Loro all'inizio non mi hanno visto e ho iniziato a battere sul vetro e ho urlato e richiamato l'attenzione di mio marito". A quel punto i due uomini sono fuggiti via e insieme a loro dal giardino si è allontanato un terzo soggetto che era dietro la casa. "Forse questo terzo complice voleva entrare dalla porta" ha spiegato Guendalina che già otto anni fa aveva subito un furto in quella stessa abitazione in zona via Monte Stelvio, a Lesmo. "Erano entrati quando non eravamo in casa ma non avevano praticamente portato via nulla se non poca bigiotteria perchè in casa non abbiamo nulla. Ma avevano messo tutto soqquadro". E da allora nell'abitazione aveva deciso di installare un allarme.

"Quello che mi fa più rabbia è che per quanto accaduto debba sentirmi in colpa io, a casa mia, per non avere avuto magari alcune accortezze come inserire l'allarme mentre ero in casa mentre non dovrebbe essere così". Una brutta esperienza che la donna ha deciso di raccontare per mettere in guardia i concittadini per ricordare a tutti di adottare le dovute precauzioni e chiudere porte e finestre. Dopo il tentato furto ha chiamato i carabinieri e, grazie a una vicina di casa che aveva notato la vettura con cui poi i ladri sarebbero fuggiti, è stato possibile indicare anche il presunto modello del veicolo: una station scura, forse una Ford Mondeo. Un'auto che sarebbe stata già segnalata per altri furti in zona e a Biassono. Ora sull'episodio indagano le forze dell'ordine. Guendalina invece ha dovuto fare i conti con il senso di insicurezza e di paura. "All'inizio credo per l'adrenalina e per l'istinto ho reagito così ma dopo di paura me n'è venuta e molta" ha raccontato a Monzatoday.