Almeno venti furti, commessi in poco più di un mese e mezzo, tra l'inizio di gennaio 2022 e metà marzo, tra Monza, mezza Lombardia e il Veneto. Un bottino, in contanti, gioielli e preziosi, del valore di almeno 100mila euro. E due ladri ora finiti in manette insieme a una donna, presunta complice, denunciata.

I poliziotti della Squadra Mobile della questura di Monza e Brianza hanno eseguito nella mattinata di lunedì 17 aprile una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza a carico di due cittadini georgiani di anni 37 e 38 senza fissa dimora, specializzati in rapine e furti in abitazione. Sono almeno una ventina, secondo quanto accertato nell'ambito delle indagini, i furti commessi tra la Lombardia e il Veneto nelle province di Varese, Cremona, Mantova, Venezia, Vicenza, Treviso e Padova.

Ladri traditi da un paraorecchie e da una chat

Le indagini sono iniziate la sera del 9 marzo 2022 quando la coppia di ladri ha colpito a Monza. Due persone si erano introdotte in un'abitazione di via Reina ma erano state sorprese dal proprietario. Durante la fuga, lungo le scale, hanno incrociato un poliziotto in pensione che ha provato a fermarli: sono riusciti a trattenere la refurtiva ma hanno perso un copriorecchie e un cappellino. E proprio da questi due elementi sono partite le indagini.

I sopralluoghi con le foto prima del colpo

I poliziotti hanno visionato tutte le telecamere della zona per individuare le vie di avvicinamento e di fuga dei due malviventi e gli approfondimenti investigativi hanno permesso di restringere il cerchio su due cittadini georgiani, di fatto senza dimora e gravitanti su Bari attivi nella commissione di furti in appartamenti. I due, secondo quanto ricostruito, scattavano fotografie durante i sopralluoghi nei condomini dove poi commettevano i furti, scambiandosi le informazioni tramite le applicazioni di messaggistica istantanea. La questura di Monza ha coinvolto nelle indagini gli esperti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per la Lombardia che hanno rilevato la concordanza tra il profilo di Dna di uno dei due sospettati con quello estratto dalle tracce biologiche repertate sul paraorecchie sequestrato a Monza. E a incastrare i due ladri sono state anche alcune chat scritte in lingua georgiana e i tabulati telefonici dei due che li collocavano in diversi luoghi dove erano stati commessi furti e rapine.

Dai riscontri è così emerso un lungo elenco di 20 furti in abitazione accertati e contestati ai due indagati: il 9 gennaio e il 16 febbraio hanno colpito a Mogliano Veneto (TV) forzando la porta finestra e la porta di ingresso di due abitazioni impossessandosi di gioielli in oro, due orologi da donna e vari elettrodomestici e quadri. Tra il 16 e il 21 gennaio hanno colpito a Scorzè, in Veneto, sempre forzando una porta finestra o la porta di ingresso si sono introdotti in 4 abitazioni. Nei primi giorni di febbraio 2022 la loro presenza è stata accertata a Mirano dove hanno messo a segno in meno di due settimane altri quattro furti. Colpi sono stati accertati anche a Thiene (VI) Bassano del Grappa (VI), Padova, Gallarate, Crema e appunto a Monza.

I gioielli rivenduti nei compra-oro

Uno dei due uomini dovrà rispondere anche dell'accusa di ricettazione perchè avrebbe provato a rivendere a terzi o in negozi specializzati di compra-oro i beni trafugati. I due si trovano ora in carcere.