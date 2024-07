Furto in Brianza, ladri nella notte colpiscono la grande festa dell'estate: "Danno enorme"

Ladri in azione nella notte alla MisintoBierfest.

Ignoti malviventi hanno colpito la tradizionale festa della birra di Misinto che ogni anno accoglie miglia e migliaia di visitatori. A darne notizia nella giornata di lunedì sono stati gli stessi organizzatori.

"Purtroppo, nella notte appena trascorsa, delle “persone” si sono introdotte illegalmente nell’area della Misinto Bierfest. Tralasciando giudizi scontati sulle suddette “persone”, a malincuore dobbiamo dirvi che il danno arrecatoci è di notevolissima entità". Il furto è avvenuto al termine del primo weekend di apertura della manifestazione che aveva aperto i battenti, inaugurando anche la nuova area estiva con sdraio e sabbia, nella serata di giovedì 4 luglio.

Anzichè annunciare chiusure però gli organizzatori hanno deciso di raddoppiare le date. "Abbiamo pertanto deciso, con urgenza e in tempi ristrettissimi di aprire la nostra festa anche nelle giornate di mercoledì 10 e mercoledì 17 oltre che nelle date già annunciate precedentemente per quest’anno. In questi momenti in cui la fiducia nel prossimo scende a livelli bassissimi, noi ci rivolgiamo a chi più ci vuole bene, Voi, il pubblico della Misinto Bierfest. Non vi chiediamo nulla di più, solo di partecipare con il solito entusiasmo e la solita sete a queste due serate improvvisate per porre rimedio ad un evento inqualificabile" hanno concluso.

Intanto sull'episodio proseguono le indagini.