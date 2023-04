I fratellini di 12 e 16 anni che svaligiano una villa: fermati dai carabinieri

Non fanno trent'anni in due. Hanno 12 e 16 anni i due baby ladri che nella giornata di Pasqua sono stati inseguiti e fermati dai carabinieri della compagnia di Vimercate dopo che avevano messo a segno un furto all'interno di un'abitazione di Oreno.

E' successo nel pomeriggio di domenica 9 aprile, intorno alle 15. Al proprietario - un 63enne che era appena uscito di casa con la moglie - è arrivata sul proprio smartphone la segnalazione relativa a una effrazione in casa grazie all'allarme. L'uomo è tornato subito indietro e vicino alla sua proprietà ha trovato seduto un giovanissimo ragazzo. Insospettito che qualcuno potesse essere entrato all'interno dell'abitazione, ha deciso di controllare. E a quel punto, mentre effettuava una rapida ispezione esterna, ha sentito il giovane urlare. Era l'avviso del "palo".

Il proprietario ha notato che sul retro della villa il cancelletto era aperto e la persiana della finestra della cucina risultava forzata in più punti. In salotto la luce era accesa e dentro c'era un altro ragazzo che, avvisato dall'altro giovane, è scappato via. Mentre i due fuggivano a piedi per le campagne circostanti il 63enna ha dato l'allarme al 112 e sulle tracce dei giovanissimi ladri si sono messi i carabinieri che sono stati guidati nelle ricerche dalla descrizione effettuata dall'uomo che nel frattempo li aveva seguiti ed era anche riuscito a fotografarli.

I due sono stati fermati poco dopo dai militari dell'Arma: avevano ancora addosso gli stessi abiti descritti e fotografati dalla vittima e all’interno di uno zaino nascondevano un paio di occhiali e una penna di un noto marchio di lusso insieme ad arnesi atti allo scasso. Si tratta di due fratelli di 16 e 12 anni residenti in un comune confinante della provincia di Milano. A commettere il furto e a entrare nell'abitazione, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato il più grande. Per lui è scattato l'arresto per furto aggravato in concorso e il giovane è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza minorile di Milano, mentre il fratello è stato riaffidato ai genitori perchè in quanto minore di 14 anni non è imputabile. Il 16enne, senza precedenti, nell'agosto del 2022, presso un centro commerciale della Brianza, era stato vittima di un’aggressione a coltellate e aveva riportato gravi ferite, finendo in ospedale in pericolo di vita.