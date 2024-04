Ladri nel parco in Brianza: rubano un trattore e scappano via

Ladri di trattore, in Brianza. Il furto è avvenuto nel corso del weekend e a essere vittima di una incursione ad opera di ignoti è stato il Parco delle Groane e della Brugheria Briantea. Lo stesso ente, in una comunicazione tramite la propria pagina social, ha diramato un appello in cui ha reso noto il furto e chiesto la collaborazione da parte di chiunque abbia notato movimenti sospetti o avvistato il trattore, rendendo nota anche la targa del mezzo rubato.

"Purtroppo il post di oggi non parla di uno dei tanti eventi in corso nel weekend e patrocinati dal Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, bensì di un deprecabile episodio, il furto del trattore agricolo di proprietà del Parco. Ignoti si sono infatti introdotti nella notte nella sede del Parco in via Della Polveriera a Solaro e hanno rubato il Trattore Landini (nella foto) in uso al nostro ente per le opere di manutenzione" hanno spiegato dal parco.

Un mezzo da lavoro utilizzato per la manutenzione del verde dell'area sotrattatto all'ente per cui ora è stata sporta denuncia. "Il veicolo ha targa BS569B" aggiungono da parco delle Groane.

"Si stanno analizzando anche i filmati delle telecamere nel piazzale e nelle vicine aree del Parco in cerca di possibili indizi del furto. Resta il segno di un gesto assurdo che finisce di danneggiare non solo il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ma tutta la cittadinanza. Il presidente Emiliano Campi e tutti i vertici dell’Ente ringraziano chi potrà fornire informazioni utili in merito alla polizia locale o ai carabinieri" conclude la nota.