Incursioni notturne, presi di mira due oratori in Brianza: i tentativi di furto

Incursioni notturne in oratorio. Due gli episodi registrati nei giorni scorsi nella Brianza Vimercatese. I tentativi di intrusione sono avvenuti, secondo quanto ricostruito, a Bellusco e a Mezzago.

In entrambi i casi i malintenzionati avrebbero cercato di accedere ai locali degli oratorio, forzando la porta di ingresso. I tentativi di intrusione sono avvenuti pressi gli oratori della chiesa L'Assunta di Mezzago e San Luigi a Bellusco. Ignoti hanno danneggiato la porta ma non avrebbero portato via nulla. Indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate.