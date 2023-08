Ladri rubano la piscina dal giardino di una casa in Brianza e si bevono le birre del proprietario

La sera c'era, pronta per essere usata per un tuffo rinfrescante. La mattina era sparita.

Così, in una notte, i ladri in Brianza hanno rubato una piscina. Una struttura smontabile di dieci metri di lunghezza per cinque, con all'interno circa 55mila litri di acqua che si sono premurati di svuotare prima di trasportare via il bottino. E' successo la scorsa settimana a Bernareggio, comune brianzolo del Vimercatese, al confine con Ronco Briantino.

Il furto, confermato dai carabinieri che hanno raccolto la denuncia del proprietario, era stato riportato dal quotidiano locale Il Giornale di Vimercate e il curioso caso era finito anche sui media nazionali. Il proprietario, avvisato da un vicino del furto, ha anche riferito che la piscina non sarebbe stata l'unica cosa su cui i malviventi avrebbero messo le mani quella notte. Dal frigorifero di un capanno all'interno del giardino della proprietà mancherebbero anche delle birre che forse i malintenzionati si sarebbero bevuti nell'attesa che la piscina si svuotasse, prima di smontarla e trasferirla. Il valore commerciale della piscina si aggira attorno ai 1.500 euro.