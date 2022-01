Ladri in casa mentre dormono: "Svegliati da una torcia puntata in faccia"

Stavano riposando, in casa loro, quando hanno sentito un rumore: qualcuno ha aperto la porta della camera da letto e la prima immagine che si sono ritrovati davanti agli occhi, svegliandosi, è stata la sagoma di uno sconosciuto sfocata dalla luce di una torcia puntata loro addosso. E' successo domenica nel tardo pomeriggio a Triuggio, alle porte di Monza.

I malviventi hanno preso di mira un'abitazione situata a un piano basso, in un complesso in zona stazione. Con i proprietari in casa. "Eravamo in camera da letto, dormivamo" racconta Federico (nome di fantasia).

"Ad un certo punto la mia compagna mi sveglia, agitata, dicendomi che c’era qualcuno in casa. Si è svegliata pochi secondi prima di me, per una torcia puntata addosso". Una sola persona, forse entrata in azione con la complicità di un secondo uomo a fare da palo all'esterno. I malintenzionati hanno forzato una finestra per accedere all'abitazione e si sono aperti così un varco.

"Il ladro ha aperto la porta della nostra camera da letto, immagino per controllare se ci fosse qualcuno e ci ha trovato lì. Una volta che ci ha visti è subito scappato via, tanto che neanche un minuto dopo, quando ci siamo alzati e abbiamo raggiunto il soggiorno, non abbiamo trovato altro se non una finestra rotta, e l’altra completamente aperta" racconta Federico.

I ladri, forse per mancanza di tempo, non sono riusciti a rubare nulla ma all'appello mancavano le chiavi dell'autovettura della coppia. "Come prima cosa abbiamo cercato di capire se mancasse qualcosa in casa - l’unico oggetto mancante era infatti la chiave della nostra auto. Abbiamo subito chiamato i carabinieri". E i militari della compagnia di Monza sono giunti poco dopo: è stato effettuato un soprallugo e sono state avviate le indagini. Non si tratta dell'unico furto commesso in zona e da tempo soprattutto nei piccoli comuni brianzoli vengono segnalati furti o tentativi di incursione in orari serali.