Colpo al bancomat a Carnate, ladri in fuga con il bottino

Ladri in azione nella notte in Brianza. A Carnate nella nottata tra venerdì 1 e sabato 2 ottobre i malviventi hanno assaltato lo sportello bancomat della filiale Ubi Banca di piazza Matteotti. L'allarme è scattato intorno alle quattro quando i malviventi, forse servendosi di un furgone come ariete, hanno portato via il dispositivo di prelievo automatico con tutto il suo contenuto.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Vimercate ma della banda non c'era ormai più nessuna traccia. Secondo una prima ricostruzione non sarebbero state utilizzate sostanze esplosive e dopo essersi aperti un varco nella vetrata della banca i ladri avrebbero sradicato lo sportello bancomat, portandolo via. Il bottino è al momento in corso di quantificazione. Indagini in corso.