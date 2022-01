Incappucciati e con le torce rubano in un magazzino: banda arrestata

Non hanno avuto il tempo di rubare nulla perchè appena dentro il magazzino, quando erano ormai pronti per portare via arnesi e materiale edile da un deposito di una ferramenta, sono stati sorpresi dai carabinieri. E quando hanno sentito le sirene e visto i lampeggianti in lontananza sono risaliti a bordo di una Mercedes con cui erano arrivati pronti per fuggire via. Ma la corsa è durata poco: fermati e bloccati dai militari dell'Arma, sono stati arrestati.

Il tentativo di furto e l'arresto

In manette a Brugherio sono finiti tre cittadini di origine kosovara, trovati in possesso di torce, chiavi multiuso e arnesi da scasso. Il tentato furto ai danni del deposito di una ferramenta è avvenuto nei giorni scorsi quando in tarda serata la banda - composta da tre persone - ha tentato di fare irruzione all'interno di un magazzino in via Aristotele, nella zona industriale al confine con Agrate Brianza.

A segnalare la presenza di tre soggetti incappucciati con delle torce in mano nel buio era stato il dispositivo di sorveglianza che aveva intercettato il tentativo di intrusione segnalandolo alla centrale operativa dei carabinieri. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie e proprio qui i militari hanno bloccato i tre che stavano tentando la fuga ed è scattato l'arresto. Per accedere all'azienda la banda aveva forzato un cancelletto carraio, riuscendo ad aprirsi un varco.