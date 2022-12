Martellate sulla cassaforte, i ladri si fingono i proprietari: "Stiamo facendo dei lavori"

Si sono accaniti sulla cassaforte, prendendola a martellate o a picconate tanto da lasciare dei segni anche sul muro. Un frastuono che, alle 19.30 di sera, non poteva passare inosservato. Ma il rumore non ha fatto desistere i ladri che si sono improvvisati anche attori, fingendo di essere i proprietari di casa impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione quando la vicina del piano di sopra, disturbata dal baccano ha suonato alla porta. "Stiamo facendo alcuni lavori di ristrutturazione in cucina" ha detto una voce da dietro la porta. Ma a parlare non erano i proprietari e la ragazza che invece conosce bene la famiglia che abita in quell'appartamento, si è insospettita. Ha chiesto di aprire la porta. Poi il silenzio: nessuna martellata ma un salto nel vuoto, da quattro metri, dal balcone. E i ladri in fuga, nel buio, con il bottino che erano riusciti a mettere insieme.

"Hanno rubato un anello e un braccialetto d'oro" spiega Sergio Candela, 56 anni, vittima insieme alla moglie Jacqueline Zeserino di un furto in casa la scorsa settimana, a Bovisio Masciago nella zona di corso Milano. "Siamo rimasti a casa fino alle 19.20 poi insieme a mia moglie e a mio figlio che ha 8 anni siamo usciti. Jacqueline è andata in palestra e noi invece siamo andati a fare un giro al centro commerciale" racconta. "Il nostro condomio è stato visitato dai ladri già due o tre volte e questa volta hanno scelto noi nonostante le inferriate ai serramenti. Abitiamo al primo piano e sono saliti sul balcone dove affaccia la cameretta di nostro figlio perchè hanno utilizzato il tetto della vecchia portineria del caseggiato per riuscire a raggiungere la finestra" spiega il proprietario.

E in pochi istanti i topi d'appartamento - con arnesi al seguito - hanno tagliato le inferriate, rotto la tapparella e fatto leva presumibilmente con un piede di porco sulla finestra così da aprire il serramento.

"Puntavano alla cassaforte e infatti si sono accaniti sulla cassetta di sicurezza ma non sono riusciti ad aprirla. Hanno usato una mazzetta o forse un martello e hanno sferrato dei colpi fortissimi tanto da allertare i vicini" racconta Sergio. Poi il siparietto in cui da dentro l'appartamento, mantenendo il sangue freddo hanno improvvisato una scenetta in cui si sono finiti i proprietari. Ma le cose si stavano mettendo male e hanno optato per la fuga ma non a mani vuote. "La mia vicina li ha visti saltare giù dal balcone e fare un volo di quattro metri per arrivare di sotto".

La donna ha contattato subito i proprietari e pochi minuti dopo la famiglia è giunta sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Desio. "Servono maggiori controlli" ha sottolineato il 56enne che ha rilevato come in quelle giornate a poca distanza fosse presente un luna park con un viavai di persone. "Lo spavento è stato tanto, soprattutto per mio figlio perchè sono entrati proprio dalla sua stanza e si è ritrovato la camera così".