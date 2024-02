Arrestato il ladro acrobata che si arrampicava all'alba sulle inferriate dei balconi

Nel tentativo di forzare il fermo antintrusione delle persiane ha fatto rumore svegliando l’inquilina che ha subito allertato le forze dell’ordine. L’uomo – un egiziano di 29 anni già noto alle forze dell’ordine e con provvedimento di espulsione – all’arrivo della pattuglia dei carabinieri ha tentato di scappare continuando la sua fuga verso la cima della palazzina, ma è stato fermato.

Il fatto è accaduto ad Albiate, in via Trento, alle prime ore del mattino di martedì 20 febbraio. I carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno arrestato il giovane colto in flagranza di un tentativo di furto in abitazione. Secondo quanto riferito dai militari il 29enne avrebbe tentato di introdursi in un appartamento arrampicandosi lungo le inferriate delle balconate condominiali. Giunto sul terrazzino avrebbe tentato di eludere il fermo antintrusione delle persiane introducendo tra le due ante un ferro filiforme ricurvo. Ma nell’armeggiare avrebbe fatto rumore svegliando la donna che viveva nell’appartamento che, allarmata, ha subito contattato il 112.

L’uomo, per nascondersi, ha proseguito nell’arrampicata salendo fino al balcone al quarto piano ma i militari lo hanno raggiunto e fermato. Il 29enne è stato portato in caserma per l’identificazione e a quel punto i carabinieri hanno scoperto che su di lui gravava un provvedimento di espulsione dall’Italia emesso alcune settimane fa. Espletate le formalità di rito il giovane, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Seregno. Il gip del Tribunale di Monza, nel convalidare l’arresto, ha disposto a suo carico l’applicazione della custodia cautelare in carcere, che è stata immediatamente eseguita.