Torna a casa e vede un ladro in giardino con le sue bici: lo rincorre e lo fa arrestare

E' tornato a casa e nonostante fosse già calato il buio ha visto un uomo nel suo giardino. Con le sue biciclette tra le mani mentre cercava di allontanarsi. E non ha esitato. E' sceso dall'auto e ha iniziato a correre, lanciandosi all'inseguimento e chiamando subito il 112.

E così, in pochi istanti, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Monza che hanno fatto scattare le manette per il ladro. E' successo sabato sera, intorno alle 20, a Biassono. A dare l'allarme è stato lo stesso proprietario che rincasando si è accorto dell'intrusione e di quell'uomo, un 34enne di Milano con una lista di precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, con la bici del figlio e quella della moglie al seguito appena portate via dal suo cortile. E' stato lui a inseguirlo, correndogli dietro fino a raggiungerlo e a bloccarlo. E a quel punto in supporto del 60enne sono arrivati i militari dell'Arma che hanno fermato e arrestato il ladro.

Le biciclette, del valore complessivo di circa 400 euro, sono tornate nelle mani dei proprietari mentre per il 34enne in seguito alla convalida dell'arresto e alla direttissima è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.