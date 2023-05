Il ladro in azione nell'azienda brianzola chiusa dopo aver licenziato 152 operai

L'azienda è ormai chiusa tempo, da quando oltre un anno fa il marchio attivo nella produzione di pneumatici aveva dismesso il sito produttivo, licenziando con una mail i suoi 152 operai. Ma all'interno del capannone qualcuno ha pensato di poter ancora trovare qualcosa. E così la scorsa notte a Ceriano Laghetto i carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio e della Tenenza di Cesano Maderno hanno sorpreso un uomo di 44 anni, cittadino albanese intento a trafugare il rame presente nell’edificio industriale.

A tradire l’uomo e a portare i militari dell'Arma nell'azienda è stato il sistema d’allarme, ancora attivo, giunto direttamente presso la centrale operativa. All’arrivo dei militari, l’uomo ha tentato una disperata fuga ma è stato prontamente bloccato, perquisito e trasportato in caserma. Sequestrati anche gli arnesi da scassoche aveva con sè. E' stato arrestato per furto aggravato e giudicato nel processo per direttissima dinanzi al Tribunale di Monza, come disposto dal sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Monza.