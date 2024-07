Ladro in azione nel supermercato: poliziotto fuori servizio lo insegue e lo arresta

Cappellino in testa, vestito di nero, si aggirava per le corsie del supermercato guardandosi sempre attorno. E' stato questo atteggiamento sospetto e guardingo a far sollevare qualche dubbio a un poliziotto libero dal servizio che lunedì sera è entrato proprio nello stesso supermercato del giovane.

Erano da poco passate le 19 quando l'agente ha fatto ingresso all'interno del Carrefour di via Boito e ha notato il ragazzo nascondere all'interno di una busta nera alcune confezioni di olio e superalcolici, riempendola con altre bottiglie fino a renderla colma. Poi l'ha nascosta sotto il braccio e ha aspettato che vicino alla porta automatica dell'entrata si avvicinasse una signora e ha preso così la via dell'uscita, facendo scattare l'allarme.

L'agente l'ha seguito, rincorrendolo in strada. E' scattato un inseguimento a cui hanno messo fine le volanti della questura allertate tramite la centrale operativa dal collega fuori servizio. Il giovane è stato fermato e arrestato all’incrocio tra via Prina e via Monti e Tognetti.

Si tratta di un 25enne noto alle forze dell'ordine proprio perchè già dedito a furti nei supermercati e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per aver colpito un po' in tutta la provincia di Monza e Brianza. In seguito alla convalida dell'arresto il giudice ha disposto una condanna a tre mesi di reclusione, con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.