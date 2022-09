Vede un uomo dentro la sua auto e chiama i carabinieri: ladro arrestato

Ancora qualche “manovra” e avrebbe messo in moto l’auto. Ma a bloccare e a sorprendere il ladro entrato in azione l’altra notte a Bovisio Masciago, mentre cercava di rubare una vettura parcheggiata, sono stati i carabinieri della compagnia di Desio. In manette è finito un ragazzo di 24 anni, residente in provincia di Lodi, che alle spalle ha numerosi precedenti.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato lo stesso proprietario che ha notato a bordo della sua Citroen C3 uno sconosciuto. E l’uomo era “armato” di taglierino e cacciavite, pronto a forzare il blocchetto di accensione.

L’aggressione ai carabinieri

Per cercare di scappare via il 24enne ha opposto resistenza e nel tentativo di divincolarsi ha preso a gomitate uno dei militari intervenuti. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e gli arnesi da scasso che aveva con sé sono stati sequestrati.