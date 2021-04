Cerca di rubare due bici dal parcheggio della scuola: inseguito e denunciato

Si è introdotto all'interno del cortile dell'istituto d'arte di via Boccaccio accanto alla Villa Reale e ha cercato di portare via due biciclette. Ma a notare il ladro in azione a Monza, nella serata di domenica, è stato un passante che ha dato l'allarme alla polizia locale che era impegnata in un controllo nelle vicinanze. L'umo è stato così inseguito e bloccato all'interno dei Boschetti Reali dopo aver tentato la fuga.

Una volta fermato dagli agenti ha cercato di strattonare il personale dimenandosi per scappare ed è stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto e violazioni in materia di immigrazione. Addosso al 33enne è stata rinvenuta anche una modica quantità di hashish per uso personale.

Le due biciclette che l'uomo poco prima aveva provato a rubare sono state riconsegnate ai legittimi proprietari che intendono sporgere denuncia. Sempre nella serata di domenica a Monza, in stazione, si è verificata una violenta rissa che ha coinvolto quattro persone - con un uomo finito in ospedale - e ha visto l'intervento di diverse pattuglie della polizia di Stato.