Il ladro che ruba il cellulare e fugge in monopattino, ma viene rintracciato grazie alla geolocalizzazione

Il ladro non aveva fatto i conti con la tecnologia e malgrado fosse scappato a bordo del suo monopattino facendo perdere le tracce è stato subito rintracciato e arrestato grazie all’applicazione della geolocalizzaizone presente sul telefonino appena sottratto.

Il fatto è accaduto lo scorso 5 luglio, a Monza, dove una pattuglia della Volante della questura ha rintracciato un 28enne originario del Marocco che poco prima aveva rubato un cellulare a un ragazzo in centro. La vittima era un ragazzo che insieme a un amico stava passeggiando in corso Milano. Ad un certo punto ai due giovani si avvicina il 28enne per chiedere l’ora. Uno dei ragazzi prende il cellulare per accertarsi dell’orario quando, rapidamente, il giovane nordafricano gli ruba lo smartphone e dopo averlo minacciato e spinto contro le auto parcheggiate è scappato sul monopattino in direzione via Borgazzi.

La vittima non si è però persa d’animo e ha contattato il fratello minore chiedendogli di attivare la geolocalizzazione del proprio telefono accedendo con le sue credenziali e successivamente ha chiamato il 112 mettendosi in contatto con la centrale operativa della polizia di Stato. Il fratello della vittima ha fatto accesso all’applicazione di geolocalizzazione riuscendo a seguire in tempo reale il percorso che stava facendo il cellulare rubato. Informazioni preziose che hanno permesso ai poliziotti di seguire e fermare il ladro rintracciato a San Rocco, in via Montesanto.

Il giovane è stato trasferito in questura per gli accertamenti. Dalle verifiche è emerso che il 28enne era in possesso di permesso di soggiorno, privo di stabile occupazione lavorativa e con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali dolose. I poliziotti hanno restituito il cellulare al proprietario, mentre il 28enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo. Il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.