Ruba la pappa ai mici delle colonie feline: scatta la denuncia

Quando la volontaria si è rivolta agli agenti della polizia locale non sapeva se ridere o se piangere. Da circa un anno c'è un ladro che regolarmente ruba la pappa ai mici di una colonia felina di Seregno che lei segue. Ogni volta spariscono dalla mangiatoia circa un kg di croccantini. Un furto che, ormai, si ripete quasi tutti i giorni. Oltre alla rabbia per la pappa portata via c'è anche la grande preoccupazione per i mici che restano senza cibo.

Stanca dell'ennesimo furto la volontaria in questi giorni si è rivolta alla polizia locale di Seregno e oltre a sporgere denuncia ha fatto la richiesta ufficiale per far installare le telecamere di videosorveglianza. "Non ci sono parole - commenta la donna a MonzaToday -. Non so chi possa compiere questo gesto. Ma è un reato. Se questa persona non ha la disponibilità economica per acquistare i croccantini per i suoi gatti può chiedere aiuto direttamente alle associazioni animaliste, ma non deve togliere il cibo ai gatti delle colonie feline".

Anche perché questo è un reato che viene punito dalla legge. "Ostacolare l'attività del tutore della colonia felina è un reato penale, oltre che un furto - conclude la volontaria -. Un furto che a noi volontari costa caro: infatti siamo noi che paghiamo di tasca nostra la pappa per i mici delle colonie del comune che seguiamo”.