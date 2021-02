Taglia la recinzione e ruba computer e tv dalla discarica: arrestato 28enne a Cogliate

Cinque computer, quattro televisori, numerosi cavi in rame e una quindicina di motori di frigorifero. Questa la refurtiva che - giorno dopo giorno - un ladro 28enne aveva accumulato all'interno della piattaforma ecologica di Cogliate e che stava per caricare sul suo furgone quando nelle scorse ore è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri della compagnia di Desio.

I sopralluoghi in discarica e l'arresto

Per più giorni - e soprattutto di notte - l'uomo aveva fatto tappa all'isola ecologica del piccolo comune brianzolo aprendosi un varco nella recinzione per selezionare accuratamente il materiale che intendeva prelevare, radunandolo in un angolo della discarica: pc portatili, televisori e motori di elettrodomestici insieme a cavi in rame.

I militari dell'Arma sono riusciti a fermarlo e arrestarlo grazie alla segnalazione del “Gruppo Volontari Cogliate” che hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo e hanno allertato i carabinieri. Quando gli uomini in divisa sono giunti alla piattaforma ecologica hanno sorpreso il 28enne - cittadino marocchino - intento a caricare la refurtiva sul furgone. Per il giovane è scattato l'arresto.

FOTO - La refurtiva recuperata