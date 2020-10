Varedo, ruba accessori tecnologici tra le corsie dell'Esselunga: arrestato ladro

Era riuscito a nascondere duecento euro circa di accessori tecnologici tra cuffie e cavi credendo di passare inosservato tra le corsie dell'Esselunga. Ma a sorprenderlo con il bottino sono stati i carabinieri della compagnia di Desio che sabato sono intervenuti all'interno del supermercato in seguito a una segnalazione.

In manette è finito un ragazzo di vent'anni, un cittadino di origine romena con precedenti, residente a Milano, che è stato arrestato. Sempre a Varedo nel corso del weekend i militari della compagnia di Desio sono stati impegnati in un serie di controlli in concomitanza con le giornate della festa patronale per garantire il rispetto delle normative anti-covid.

L'attività di controllo è stata organizzata in concomitanza con l'introduzione del nuovo Dpcm e ha interessato tutto il territorio di competenza della compagnia dei carabinieri di Desio: sono state circa duecento le persone che giornalmente sono state fermate e identificate. I controlli si sono concentrati a ridosso di locali e di attività commerciali e per le strade. Nessuna sanzione, almeno per ora: le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni.