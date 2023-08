Ladri in azione anche a Seregno. Un uomo di 62 anni è stato denunciato dai carabinieri della compagnia cittadina dopo essere stato sorpreso all'interno di un condominio mentre era intento a tentare di compiere un furto.

Il fatto è avvenuto lunedì mattina, la vigilia di Ferragosto, nella città in parte vuota per le ferie estive.

L'uomo, brianzolo, impiegato, sposato, alle prime luci dell’alba si sarebbe introdotto all'interno del condominio della cittadina brianzola ma a sorprenderlo sarebbero stati alcuni residenti che hanno subito dato l'allarme ai carabinieri. Giunti sul posto a bordo di una gazzella, i militari hanno fermato e perquisito l’uomo che è stato sorpreso con numerosi arnesi atti allo scasso al seguito. Il 62enne aveva con sè tronchesi, chiavistelli e un piede di porco.

Ad attirare l’attenzione dei condomini erano stati gli anomali rumori che quella mattina aveva provocato il sessantaduenne, nel tentativo di forzare alcune porte. Per mettere in guardia i cittadini dai tentativi di furti i carabinieri nei giorni scorsi hanno predisposto un vademecum con alcuni consigli per difendersi e tutelare i propri beni dai malintenzionati nel periodo delle vacanze estive.