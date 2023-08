Ladro si nasconde nell'armadio della casa che stava svaligiando

Si è nascosto nell'armadio della camera da letto, dentro l'appartamento in cui si era introdotto, probabilmente con un complice, per depredarlo. Ma gli è andata male ed è stato arrestato. È successo nella notte di sabato 5 agosto a Gorgonzola, nel Milanese.

I carabinieri sono intervenuti in via della Ronchetta dopo che un vicino di casa aveva segnalato due persone introdursi nell'appartamento a fianco, di proprietà di un 58enne non presente in casa. I militari, dentro l'appartamento, hanno individuato un uomo di 47 anni, di cittadinanza albanese, risultato con vari precedenti per reati contro il patrimonio.

Nascosto nell'armadio

L'uomo si era nascosto in una delle camere da letto, all'interno di un armadio, cercando di non essere 'visibile', ma gli è andata male. È stato arrestato in flagranza per tentato furto in abitazione e accompagnato alle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo