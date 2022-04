Il ladro sorpreso di notte a rubare 500 euro in monete in ufficio: "Sono un dipendente"

Si è intodotto nella sede dell'Aci e ha frugato tra gli uffici, riuscendo ad accumulare un bottino in monete di quasi cinquecento euro. Ma l'incursione, forse non proprio silenziosa, ha destato sospetti. E ad accorgersi della presenza di un estraneo nei locali dell'Automobile Club è stato un addetto alla vigilanza dopo l'attivazione dell'allarme. La sicurezza ha chiesto l'intervento della polizia di Stato che è giunta in pochi istanti sul posto.

I fatti sono avvenuti nella nottata di mercoledì 21 aprile a Livorno e hanno come "protagonista" un 42enne monzese.

Il ladro sorpreso ngli uffici: "Sono un dipendente"

I poliziotti hanno effettuato un controllo ma non hanno riscontrato anomalie e così hanno lasciato la sede dell'Aci. Ma poco dopo la centrale operativa ha ricevuto una nuova richiesta di intervento perchè l'addetto alla vigilanza - rimasto all'interno - aveva sorpreso un uomo tra gli uffici che, sorpreso a rubare, si era presentato come dipendente della società. L'uomo, F.S., 42enne di origine monzese, alla vista della polizia ha tentato la fuga ma è stato rintracciato e arrestato per furto aggravato. Il 42enne è stato trovato in possesso di 481,48 euro in monete di vario taglio che aveva prelevato pco prima dalla sede.