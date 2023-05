Impennata di furti di pezzi di auto nei parcheggi, fermato il ladro delle Audi e delle Bmw

Una denuncia e poi un'altra. E tante altre. A Seregno nell'ultimo periodo erano stati molti gli automobilisti che tornando a prendere la propria auto nei parcheggi - soprattutto i proprietari di Audi e Bmw - l'avevano trovata danneggiata, con pezzi di carrozzeria e parti mancanti. Rubate. E in seguito alle denunce presentate alle forze dell'ordine i carabinieri insieme alla polizia locale hanno organizzato una serie di servizi di osservazione, concentrandosi proprio nelle aree di parcheggio dove sarebbero avvenuti i furti e qui hanno individuato il presunto autore dei furti.

L'uomo, 32 anni, cittadino moldavo, è stato fermato nella nottata di giovedì poco prima delle due di notte mentre era in sella a una bicicletta elettrica con uno zainetto in spalla dove all'interno c'erano numerosi strumenti di precisione e da scasso proprio come quelli utilizzati per smontare parti di ricambio di veicoli. E potevano essere gli stessi di cui si sarebbe servito il ladro di pezzi di ricambio delle auto di grossa cilindrata che da qualche tempo agiva in città. A essere portati via erano soprattutto i fanali delle vetture, ognuno del valore di circa tremila euro.

Incastrato da una carta di identità falsa

Carabinieri e polizia locale hanno messo in campo una serie di attività coordinate alternandosi reciprocamente in servizi notturni in borghese focalizzando l'attenzione sui parcheggi e sulle zone che più erano state colpite e da cui erano arrivate le denunce. E qui è stato intercettato e fermato l'uomo in possesso di un documento falso che gli è costato l'arresto. Il 32enne è stato denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. "Nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti del caso volti ad accertare eventuali connessioni con la serie di furti registrata nell'ultimo periodo per danni complessivi di decine di migliaia di euro" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza. Il 32enne ora si trova in carcere.