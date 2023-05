Ladro di rame in una ditta in Brianza: lotta furibonda con i carabinieri costretti a usare il taser

È stato il custode notturno della ditta a segnalare l’entrata in funzione dell’allarme perimetrale del complesso produttivo. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fatto un sopralluogo della ditta.

Il custode ha specificato che l’allarme proveniva da una zona della struttura ove erano presenti delle cabine elettriche, frequentemente oggetto di furto in passato.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno notato tre uomini intenti a tagliare i fili di rame proprio di una di quelle cabine con delle cesoie. Appena visti i carabinieri, i tre individui hanno immediatamente tentato di far perdere le proprie tracce, allontanandosi in diverse direzioni.

Mentre due riuscivano a dileguarsi, il terzo veniva raggiunto dai militari, con cui innescava una violenta colluttazione al fine di sottrarsi al controllo. Per vincere la ferma resistenza e la condotta violenta è stato necessario l’uso del taser in dotazione agli equipaggi intervenuti. Solo a quel punto l'uomo di origine rumena, che non ha riportato alcuna lesione, è arrestato dai carabinieri di Monza, anche perchè colto in flagranza dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 34enne residente a Milano in via cautelare avrà l’obbligo di dimora nel Comune di Milano e l’obbligo di presentazione alla Procura Generale.

Due dei militari intervenuti sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico di Monza, dove sono stati dimessi con 20 giorni di prognosi per le lesioni riportate a seguito della colluttazione con l’arrestato.