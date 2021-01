Fugge con un tagliasiepi rubato: inseguito e fermato poi scappa dall'ospedale

Ha visto un uomo scappare con un tagliasiepi e credendo lo avesse appena rubato ha dato l'allarme alla polizia che poco dopo ha raggiunto l'uomo e lo ha fermato. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì a Monza, tra via Ghilini e la stazione ferroviaria. Dopo la segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura una volante si è precipitata in piazza Castello per intercettare il presunto ladro che era stato descritto puntualmente dall'uomo che aveva segnalato l'accaduto.

Il fuggitivo, con ancora in mano il tagliasiepi, pochi minuti dopo è stato così fermato in corso Milano dagli agenti che lo hanno accompagnato in Questura per le operazioni di identificazione. L'uomo, 34 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti, ha detto ai poliziotti di aver trovato l'arnese in strada e di essersene impossessato nella speranza di rimediare in cambio qualche dose di eroina.

Da un sopralluogo effettuato in zona poi è emerso che nei pressi del luogo della segnalazione ci fosse un'auto con all'interno diversi arnesi di proprietà di un giardiniere impegnato in un intervento in via Ghilini ma dai primi accertamenti pare che dai ferri del mestiere del professionista non manchi nulla.

Il presunto ladro è stato così denunciato ma durante le operazioni di identificazione in questura il 34enne si è sentito male, accusando una crisi di astinenza da eroina e così è stato soccorso e accompagnato in ospedale da un'ambulanza. Una volta al San Gerardo però sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, fuggendo via.