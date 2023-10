Il ladro seriale che in Brianza rubava a scuola e negli spogliatoi di aziende e cantieri

Almeno quattro furti: a scuola - sempre ai danni dello stesso istituto brianzolo - e negli spogliatoi di un'azienda e di un cantiere. I carabinieri della compagnia di Seregno hanno arrestato un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per furto aggravato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno portato i militari dell'Arma a ricostruire due furti avvenuti di notte all’interno del liceo Modigliani di Giussano e altri nei locali adibiti a spogliatoi di un’azienda e di un cantiere edile brianzoli, durante l’orario di lavoro.

Il ladro seriale arrestato in Brianza

I fatti risalgono allo scorso inverno e sono accaduti tra gennaio e aprile 2023. Il 36enne è entrato all’interno dello spogliatoio di una ditta di Besana in Brianza e, dopo aver forzato gli armadietti, ha messo le mani sullo zaino di un dipendente con dentro documenti personali, 50 euro e il cellulare di un operaio insieme a un portafogli con la somma di 400 euro di una dipendente. Verso la fine del mese marzo e i primi giorni di aprile il ladro ha preso di mira la scuola. In un'occasione di sera e poi di notte, dopo aver forzato la porta di ingresso posta sul retro dell’edificio scolastico, ha danneggiato vari distributori automatici di bevande scappando via con le monetine e lasciando dietro di sé danni per 14mila euro alla ditta proprietaria delle macchinette.

L'ultimo furto agli atti poi è stato commesso a Giussano, pochi giorni dopo, quando l'uomo si è introdotto in un cantiere edile impossessandosi di un monopattino e del portafoglio con dentro 100 euro di un operaio. In questa occasione era però stato bloccato e la refurtiva riconsegnata al proprietario. Le indagini dei carabinieri hanno poi ricollegato gli episodi tra loro, incastrando il 36enne anche grazie all’analisi dei filmati estrapolati dall’impianto di videosorveglianza dell’istituto scolastico. Ora l'uomo si trova in carcere a Monza.