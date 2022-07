Il ladro che si aggira per il centro commerciale con una valigetta "schermata" per rubare

E' entrato dentro una profumeria e ha iniziato a riempire una borsa porta-computer che aveva con sé con dei profumi. E tranquillo, senza destare sospetti o incertezze, con la valigetta poi piena è uscito dal negozio, senza che la barriera antitaccheggio dell'esercizio commerciale suonasse. La borsa infatti era "schermata" e all'interno era cucito uno strato di alluminio che era riuscito a ingannare l'antitaccheggio.

Il ladro però non è riuscito a evitare l'occhio attento di una commessa che ha visto tutta la scena e ha dato l'allarme all'addetto alla sicurezza del centro e ai carabinieri. I militari della Sezione Radiomobile di Desio hanno sorpreso il ladro mentre camminava indisturbato con la sua valigetta per il centro commerciale di Limbiate. Per lui, 30 anni, origini cubane, sono scattate le manette in flagranza di reato: dovrà rispondere dell'accusa furto aggravato di oltre 500 euro di profumi.