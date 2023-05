Il ladro che prende a sprangate di notte la vetrina di un bar in centro Monza: arrestato

Ha impugnato un piede di porco e nel cuore della notte ha iniziato a prendere a sprangate la vetrina di un bar in centro Monza, probabilmente con l'intento di farvi irruzione e derubarlo. Ma quei colpi nel silenzio del centro deserto, nella nottata tra lunedì 22 e martedì 23 maggio, hanno svegliato qualcuno. E una donna che abita poco distante, spaventata, ha chiamato la polizia. La signora alle due e trenta si era affacciata alla finestra e ha notato un uomo che stava tentando di rompere con un arnese la vetrina di un bar tabacchi. La donna è rimasta in linea con l'operatore della centrale e ha fornito preziose informazioni per l'intervento delle volanti che sono giunte di lì a poco.

Appena sentito il rumore del motore dei mezzi, il ladro ha capito che sarebbe arrivata la polizia e ha iniziato a correre per scappare via. Un inseguimento che non è durato molto perchè il fuggitivo, un cittadino albanese di 28 anni, con precedenti, ha cercato riparo su un’impalcatura trovata lì vicino ma è stato raggiunto dai poliziotti che hanno sequestrato il piede di porco e lo hanno arrestato.

Per il 28enne le manette sono scattate in flagranza di reato per furto aggravato e il giovane - che aveva già precedenti per reati contro il patrimonio - è stato anche denunciato per i reati di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.