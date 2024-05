Il ladro col piede di porco che entra dal panettiere per rubare da mangiare e 35 euro

È entrato dal panettiere per rubare da mangiare e qualche decina di euro scassinando la porta con un piede di porco. Ma è stato visto da una passante che ha chiamato subito la polizia.

L'episodio nel pomeriggio di sabato 11 maggio, intorno alle ore 15.20, a seguito di una segnalazione giunta in questura da parte di una donna che riferiva di aver visto un uomo, con fare guardingo e sospetto, armeggiare sulla porta d’accesso di un panettiere in zona Cederna con in mano un piede di porco.

Al telefono con gli operatori della polizia di Stato, la donna ha segnalato che l’uomo era riuscito a forzare la porta del panificio, facendo così accesso all’interno del locale, e ne era uscito poco dopo con un sacchetto bianco pieno di oggetti e generi alimentari. Le volanti della polizia di Stato (grazie anche alla descrizione fornita dalla donna) hanno dunque raggiunto nell’immediato l’esercizio commerciale, riuscendo a bloccare l'uomo che, in sella ad una bici di colore bianco, si stava intanto per dare alla fuga in direzione della periferia di Monza.

A seguito di perquisizione personale, addosso all’uomo sono stati rivenuti vari generi alimentari per un valore di 136,20 euro, un Iphone (risultato poi essere di proprietà dell’esercizio commerciale derubato) e 35 euro in monete di diverso taglio sottratte dalla cassa del panettiere. All’interno dello zaino che aveva al seguito, l'uomo aveva inoltre nascosti vari arnesi da scasso, tra cui un piede di porco, uno scalpello e diversi cacciaviti.

L’uomo, un cittadino italiano 35enne residente nella provincia di Roma con precedenti per ripetuti furti e rapine perpetrati con le medesime modalità, è stato tratto in arresto e processato per direttissima nella giornata del 13 maggio. Per lui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.